Beste score van seizoen genadeloos aan diggelen geslagen in ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

03 december 2019

22u35 0 TV Richting finaleweken bleek de 30ste aflevering van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ één van de beste van het lopende seizoen. Met Lieven Scheire die boven alles en iedereen uittorende en qua ook qua humor geen meerdere kende . Er zijn niet veel spelers die zelfs Jeroom sprakeloos krijgen.

De deelname van wetsdokter Evy Deboosere was niet echt een schot in de roos. Eerder een gunst aan Erik van Looy na zijn vraag om Katja Schuurman te vervangen. Droog en sec, niet in voor te veel humoristische uitstapjes, maar uiteraard wel intelligent en goed geïnformeerd. In de finale schoot ze duidelijk te kort tegen voetballer Vossen, die dat onderdeel van De Slimste Mens wél zeer goed onder de knie heeft. Exit de wetsdokter dus.

Lieven Scheire knalde er weer behoorlijk hard op los. Op zijn best in ‘Open Deur’, razendsnel tijdens ‘De Puzzel’ en een nagenoeg perfect in de fotoronde. Neem daar dan nog eens een straffe filmpjesronde bij en je haalt de tweede beste score aller tijden. Scheire moet nog twee keer winnen en hij is de beste speler. De tweede beste is hij nu al…

De leukste quotes

Jeroom (na een babbel over de activiteiten van een wetsdokter): ‘Erik zou al heel blij zijn als er nog eens een vrouw aan zijn lijf komt’.

Scheire (of hij al op een paard heeft gezeten): ‘Ik praat niet over ex-vriendinnen’.

Jeroom (over Jelle Vossen): Ik denk dat Jelle heel blij is dat hij eens vijftig minuten mag spelen’.

Kantelmomenten

De wetsdokter komt traag op gang. Ze haalt een stukje van haar achterstand op omdat Vossen tijd verliest bij het puzzelen.

In de fotogalerij is het vooral Vossen die een slechte beurt maakt.

In de finale is de wetsdokter geen partij voor de voetballer. Vossen produceert twaalf goede antwoorden, tegenover slechts 7 voor Deboosere.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Lieven Scheire 569 sec.

2. Evy Deboosere 325 sec.

3. Jelle Vossen 245 sec.

Tweede beste eindscore ooit

Met 569 seconden haalt Lieven Scheire bij zijn zesde deelname de tweede beste score ooit in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Enkel Michèle Cuvelier deed het nog beter. Dat was vorig jaar, toen de StuBru-presentatrice bij haar tweede deelname 598 seconden scoorde. Scheire nestelt zich op een tweede plaats, voor Gilles Van Bouwel, die in in het veertiende seizoen 559 seconden haalde. Uiteraard haalt Scheire ook de hoogste seizoenscore. In de achttiende aflevering van dit seizoen, klokte Thomas Huyghe af op 526 seconden. Hij staat daarmee nu op de tiende plaats van beste scores aller tijden.

Top 10 beste scores aller tijden

1. Michèle Cuvelier (S16) 598 sec.

2. LIEVEN SCHEIRE 569 SEC.

3. Gilles van Bouwel (S14) 559 sec.

4. Danira Boukhriss Terkessidis (S13) 548 sec.

5. Sophie Matthys (S7) 545 sec.

6. Bieke Illegems (S14) 542 sec.

7. Eva Daeleman (S11) 538 sec.

8. Gert Verhulst (S12) 533 sec.

9. Jonas Geirnaert (S14) 528 sec.

10. Thomas Huyghe (S17) 526 sec.

(hoogste scores seizoen 7 tot 17. Voordien waren er andere rubrieken in de quiz en een andere score-indeling)

De stand

1. Astrid Stockman 8 deelnames 5 overwinning en 2 finales gewonnen 1 finale verloren

2. Lieven Scheire 6 deelnames 5 overwinningen 1 finale gewonnen

3. Thomas Huyghe 6 deelnames 5 overwinningen 1 finale verloren

4. Lotte Vanwezemael 6 deelnames 4 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

5. Mathieu Terryn 6 deelnames 3 overwinning en 2 finales gewonnen 1 finale verloren

6. Philippe Geubels 5 deelnames 2 overwinningen 2 gewonnen finales 1 finale verloren

7. Bart Hollanders 5 deelnames 2 overwinningen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

8. Chrostin 5 deelnames 1 overwinning 3 finales gewonnen 1 finale verloren

9. Amelie Albrecht 4 deelnames 1 overwinning 2 finales gewonnen 1 finale verloren

10. Jelle Vossen 3 deelnames 3 finales gewonnen

Nieuwkomer: zanger André Hazes