Best of ‘The Voice’: Wie herinnert zich deze straffe vierdraaiers TK

15 maart 2019

13u17 0

De teams van Koen Wauters, Alex Callier, Bart Peeters en Natalia beginnen stilaan vorm te krijgen. Vanavond, in de voorlaatste blind auditions, haalt een nieuwe lichting kandidaten alles uit de kast om nog een felbegeerd plekje te bemachtigen. De komende twee weken blikken we terug op enkele steengoede audities van de voorbije jaren, te beginnen met deze straffe vierdraaiers.

Bert Voordeckers

Bert had tijdens zijn blind audition in het eerste seizoen van ‘The Voice van Vlaanderen’ Neil Diamonds’ ‘Girl You’ll Be A Woman Soon’ nog maar net ingezet, of de vier coaches drukten meteen af.

Sarah Goddard

Ook Sarah had in 2013 met haar gevoelige en toonvaste cover van de ballade T’he A-team’ van Ed Sheeran vier keer prijs.

Emma Lauwers

Emma had in het derde seizoen met haar fragiele cover van ‘You’re The One That I Want’ uit de musical Grease keuze uit 4 coaches.

Yoeri Mellaerts

Militair Yoeri zong nooit voor een publiek tot hij deelnam aan de blind auditions in het vijfde seizoen van The Voice. Hij zette een verbluffende versie neer van ‘With Arms Wide Open’ van Creed.