Besluiteloos? Netflix test shufflefunctie voor films en series

19 augustus 2020

12u33

Bron: AD.nl 2 TV Besluiteloze kijker? Goed nieuws, want Netflix test een shufflefunctie voor zijn tv-apps. Hiermee kunnen gebruikers direct vanuit het gebruikersselectiescherm een willekeurige film of serie starten. De filmkeuze wordt gebaseerd op de voorkeuren van gebruikers.

De shufflefunctie wordt sinds juli wereldwijd getest onder een select aantal gebruikers. Wanneer gebruikers op de shuffleknop drukken, speelt Netflix willekeurig een film of serie af waarvan de dienst denkt dat de gebruiker die leuk zal vinden. Dit kan bijvoorbeeld een film of serie zijn die de gebruiker in zijn of haar lijst heeft opgeslagen, of een titel die lijkt op iets wat de gebruiker eerder heeft bekeken.

De test wordt vooralsnog alleen uitgevoerd op tv-apparaten zoals settopboxen (denk aan Apple TV), meldt het bedrijf aan TechCrunch, dat de test als eerste opmerkte. Met de test hoopt het bedrijf het gemakkelijker te maken voor gebruikers om iets te vinden om te kijken. Het bedrijf meldt dat nog niet duidelijk is of en wanneer deze functie beschikbaar wordt; dat hangt af van gebruikersfeedback. Netflix heeft wel de intentie om de functionaliteit uiteindelijk uit te rollen voor alle gebruikers. “Het doel is om uiteindelijk iets te produceren”, vertelt een woordvoerder aan Variety.

Netflix overweegt verschillende implementaties van de shufflefunctie. Momenteel test Netflix een shuffleknop die wordt getoond op het gebruikersselectiescherm. Hiervoor testte het bedrijf shuffleknoppen op twee plekken elders in de tv-apps, bijvoorbeeld in de zijbalken, hoewel deze tests inmiddels zijn gestaakt. Netflix testte vorig jaar een functie waarmee gebruikers een willekeurige aflevering van een specifieke serie konden afspelen.

