Bert Kruismans vertelt in ‘Vandaag' over Aalst Carnaval: “De Joodse karikaturen hebben we ondertussen wel gehad” SDE

24 februari 2020

23u06

Bron: VRT 0

Heeft Aalst dit weekend overdreven in het uitbeelden van Joodse karikaturen tijdens hun carnavalstoet? De internationale meningen zijn verdeeld en amper zachtaardig te noemen. Hadden de carnavalisten zich beter ingehouden of net niet? Danira praat er in ‘Vandaag’ over met comedian en Aalstenaar Bert Kruismans. Bert: “De Joodse karikaturen hebben we ondertussen wel gehad.”