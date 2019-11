Beresterke kandidaat zorgt voor de hoogste score van het seizoen in ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

12 november 2019

22u21 0 TV Het was een topaflevering van het huidige seizoen: een nieuwkomer die zich meteen in de top tien van beste scores aller tijden wurmt, een spannende finalestrijd tussen twee beresterke kandidaten die elkaar in de finaleweken opnieuw gaan ontmoeten en het hilarische juryduo Stefaan Degand-Herman Brusselmans.

De lat ligt hoog voor ambitieuze kandidaten dit seizoen. Zelfs wie zich grondig heeft voorbereid en flink heeft gestudeerd , kan alsnog genekt worden door tegenvallende vragen of een off-moment. Bazart-zanger Mathieu Terryn had geen van beide, maar moest aan het einde van zijn zesde deelname toch buigen voor cartoonist Chrostin.

Straffer was evenwel de eerste passage van Thomas Huyghe, bekend van o.a. ‘De Ideale Wereld’. Komen, overheersen en met sprekend gemak winnen, heet dat. Dat was al duidelijk na de fotoronde. Thomas pikte 120 seconden inpikte van zijn concurrenten, speelde zelf nagernoeg perfect en had meteen 386 seconden op de teller staan. Met een sterke filmpjesronde rondde hij moeiteloos af en werpt hij zich nu al op als een meer dan te duchten kandidaat voor de eindoverwinning.

De Slimste Mens-ploeg bracht voor de achttiende aflevering Stefaan Degand en Herman Brusselmans samen als te duchten jury-duo. Een prima idee, want de ‘Statler & Waldorf’ van de jury kweet zich voortreffelijk van de job. Degand met zijn immer onwaarschijnlijke onzin, Brusselmans met een mix van pure grofheid en fijnere humor.

En ook nu weer kregen we een resem wistje-datjes mee. Chrostin heeft bijvoorbeeld geen rijbewijs, Mathieu is rechtshandig en linksvoetig, Thomas is kieskeurig met zijn vleesjes in de frituur en ouders die hun kinderen heel erg beschermen zijn bulldozer-ouders.

De leukste quotes

Brusselmans (over de leeftijd van Thomas Huyghe, die 28 jaar is): “Ik was van plan om naar uw plechtige communie te komen.”

Degand (over bonobo’s): “Waarschijnlijk de tekstschrijvers van de Romeo’s.”

Brusselmans (over Chrostin): “Ze is mooi ja. Zeker voor een meisje van 1 meter 40.”

Brusselmans (over zijn penis): “Het is nog een taboe, maar ik heb een heel kleine penis én erectieproblemen. Als mijn lief me pijpt is het precies of ze op een Stimorol aan het sjikken is.”

Kantelmomenten

De quiz ligt al snel in zijn plooi, met Thomas als sterke speler. Al tijdens de ‘Open Deur’-ronde neemt hij een flinke voorsprong.

Mathieu speelt een slappe filmpjesronde, die overheerst wordt door Thomas.

In de finale speelt Mathieu behoorlijk sterk. Hij faalt evenwel bij de vraag over soaps op de Vlaamse televisie. Chrostin laat zich strategisch zakken en wint moeiteloos.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Thomas Huyghe 526 sec.

2. Chrostin 326 sec.

3. Mathieu Terryn 235 sec.

Recordscore

Bij zijn eerste deelname scoort nieuwkomer Thomas Huyghe met 526 seconden meteen de beste score van het seizoen. Straffer, hij verovert een plaats in de top 10 van beste scores aller tijden. Met zijn hoge score duwt Thomas Bruno Wyndaele uit de topreeks. Bruno haalde in het achtste seizoen een beste score van 518 seconden. Hij doet het ook beter dan Bert Kruismans, die in het negende seizoen 523 seconden haalde. Hij blijft wel een heel eind onder de absolute topscore van 598 seconden, die Michèle Cuvelier in het zestiende seizoen haalde, toen tijdens haar tweede deelname.

Top 10 beste scores aller tijden

1. Michèle Cuvelier (S16) 598 sec.

2. Gilles van Bouwel (S14) 559 sec.

3. Danira Boukhriss Terkessidis (S13) 548 sec.

4. Sophie Matthys (S7) 545 sec.

5. Bieke Illegems (S14) 542 sec.

6. Eva Daeleman (S11) 538 sec.

7. Gert Verhulst (S12) 533 sec.

8. Jonas Geirnaert (S14) 528 sec.

9. THOMAS HUYGHE (S17) 526 sec.

10. Bert Kruismans (S9) 523 sec.

(Dit zijn de hoogste scores uit seizoen 7 tot 17. Voordien waren er andere rubrieken in de quiz en een andere score-indeling)

De stand

1. Astrid Stockman 8 deelnames 5 overwinning en 2 finales gewonnen 1 finale verloren

2. Lotte Vanwezemael 6 deelnames 4 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

3. Mathieu Terryn 6 deelnames 3 overwinning en 2 finales gewonnen 1 finale verloren

4. Philippe Geubels 5 deelnames 2 overwinningen 2 gewonnen finales 1 finale verloren

5. Sebastien Dewaele 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

6. Sofie Lemaire 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

7. Chrostin 3 deelnames 1 overwinning 2 finales gewonnen

8. Thomas Huyghe 1 deelname 1 overwinning

Nieuwkomer

Columniste Julie Cafmeyer