Benjamin wint ‘Belgium’s Got Talent’ en wil naar Hollywood: “Maar morgen eerst nog begrafenis spelen” TK

20 december 2019

Pianowonder Benjamin Ceyssens (19) is België's nieuwste talent. Hij heeft vrijdagavond het zesde seizoen van 'Belgium's Got Talent' én 50.000 euro gewonnen. Nu gaat hij zijn droom waarmaken: "Naar Hollywood, filmmuziek componeren." Maar eerst volgt morgen bittere realiteit: piano spelen op de begrafenis van de opa van zijn beste vriend. "Ik heb dat beloofd."

Zijn zus speelde al piano en daarom begon hij er ook maar mee. Amper 4 jaar was Benjamin toen hij op een klavier begon te tokkelen en sinds zijn 15de componeert hij zijn eigen muziek - soundtracks voor films. Vorige week speelde hij in de laatste studioshow, waarin hij door de jury tot finalist werd gekroond, nog met een 20-koppig orkest zijn eigen compositie, die recht uit een Hollywoodiaanse avonturenfilm leek te komen.

In de finale vulde hij het podium echter op zijn eentje. Hij schreef zowaar een nieuwe soundtrack voor de monsterhit ‘Frozen’ waar zijn idool Hans Zimmer trots op zou zijn. De jury was danig onder de indruk na zijn act. “Jouw talent is iets dat we heel hard moeten koesteren", aldus een emotionele An Lemmens. Ceyssens wist zo op te vallen in een finale vol stevige dans- en turnoptredens, al had de jury zijn winst duidelijk niet zien aankomen. Zij gokten onder meer op dansgroep C-Fam en Turnclub Athena.

Begrafenis

Zelf was Benjamin vooral overdonderd na zijn winst. “Ik kan niet veel zeggen nu, maar ik ga deze kans zeker ten volle benutten”, klonk het net na de bekendmaking. Een uurtje later was hij echter al een beetje bekomen en kon hij ons een uitgebreidere reactie geven. “Ik droomde ervan om te winnen, en ik ging er ook écht voor, maar ik had nooit verwacht dat het effectief zo zou zijn. Ik kan het amper geloven. Dit gevoel kan ik het best via muziek beschrijven, denk ik.”

Wat hij nu gaat doen? Eerst vieren met zijn familie en vrienden, maar niet té hard, want morgen wordt hij al om 10 uur op de begrafenis van de opa van zijn beste vriend verwacht. “Ik heb hem beloofd dat ik piano zou spelen en dat ga ik doen ook.”

Zijn doel voor de toekomst is wel duidelijk: naar Amerika. “Ik wil naar een specifieke school in Hollywood om filmmuziek te maken. Mijn grote droom is om ooit muziek te maken voor een Hollywoodfilm en die 50.000 euro komt me daarbij heel goed van pas als begin”, lacht hij. “Dit schooljaar moet ik nog in België afmaken, maar volgend schooljaar ga ik richting Hollywood, dat staat vast. En nu ga ik eerst nieuwe apparatuur kopen, om nog betere composities te kunnen maken.”

Grootste fan

Opnieuw aanwezig tijdens de finale: de grootste fan van Benjamin. Zijn grootvader heeft altijd al in zijn kleinzoon geloofd en was dolgelukkig met zijn overwinning. “Geweldig toch he? Ik heb het altijd geweten.”