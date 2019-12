Ben Segers en Axel Daeseleire nemen elkaar te grazen in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ KD

Bron: VTM 0 TV ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ weet hoe het van twee walletjes kan eten. Zowel Axel Daeseleire als Ben Segers dachten een boodschap over te brengen, maar slechts één van hen werd ook echt gefopt. “Merci om zo een goeie maat te zijn, Axel”, aldus Ben. De presentator kon er gelukkig om lachen.

Als BV moet je soms neen durven zeggen, maar dat is iets wat Ben Segers niet goed kan. Zijn goeie vriend Axel Daeseleire laat hem daarom in een val lopen zodat Ben leert dat hij in de toekomst wel eens zijn grenzen mag aangeven. Ben wordt gestopt door de politie en werkt zich in nesten wanneer er drugs gevonden worden in zijn auto. Alleen vinden de nepagenten meer dan de productie achterliet. Als plots de echte politie aan het voertuig staat, loopt het helemaal in het honderd. Axel Daeseleire kan het niet meer aanzien en offert zich op om de schuld kwijt te schelden. Net zoals Ben - die het spelletje meespeelt - eerder voorspeld had. “Merci om zo een goeie maat te zijn”, deelt de acteur mee aan zijn vriend. De boodschappen in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ hoeven niet altijd gênant te zijn. Het mag soms ook mooi zijn.