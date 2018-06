Ben jij klaar voor de seizoensfinale van 'Familie'? Test het in deze quiz TK

29 juni 2018

11u00 0 TV Vanavond is het zover: dan staat de seizoensfinale van 'Familie' op het programma. Ben jij helemaal voorbereid op de laatste aflevering van dit seizoen? Test het hieronder in onze quiz.

Het Laatste Nieuws nam een uitgebreid interview af met Roel Vanderstukken (Benny) en Kürt Rogiers (Lars) van 'Familie'. Beide heren werden ook zelf onderworpen aan een 'Familie'-quiz. Bekijk hier hoe zij het er vanaf brachten.

