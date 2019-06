Ben jij klaar voor de seizoensfinale van ‘Familie’? Fris hier je kennis nog even op TK

25 juni 2019

Hoe zit het alweer met de baby van Marie en Cedric? Kan Iris wraak nemen op Marie? Welke mannen maken Stefanie het hof? Slaat de pyromaan weer toe? Is het nu af of aan tussen Veronique en Lars? En wie was alweer de ‘Runaway Bride’ bij Familie? De écht trouwe fans hebben dit waarschijnlijk niet echt nodig, maar voor zij die hun “Familie” even willen opfrissen voor de spannende seizoensfinale nu vrijdag, zet deze video de belangrijkste verhaallijnen van de laatste weken op een rij.