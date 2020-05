Ben Crabbé na drie weken weer mét kandidaten in ‘Blokken’-decor MC

06u00 0 TV Na drie weken ‘Blokken’ met tv-schermen op de plaats waar normaal kandidaten zitten, mag de quiz opnieuw levensechte spelers in de studio ontvangen. Die ‘primeur’ in coronatijden is al voor maandagavond. De twee kandidaten die meespelen zullen wel gescheiden zijn door plexiglas. Iedereen blijft ook op z’n plaats staan of zitten, ook tijdens de finale.

Vijftien afleveringen stond Crabbé moederziel alleen in het decor van ‘Blokken’ en speelden de kandidaten van thuis uit. Dat kon dankzij een ingenieus computersysteem waarbij het spel perfect synchroon in twee huiskamers kon gespeeld worden. De interactie met de kandidaten en de quizmaster was uiteraard minder vlot. “Een goeie tussenoplossing, maar eentje die geen maanden kan of mag duren”, had Ben eerder al duidelijk gemaakt.

De voorbije weken werd de ‘Blokken’-studio ‘coronaproof’ gemaakt met onder andere een plexiglas tussen de speeldesks van de kandidaten. Vorige week vonden dan de eerste nieuwe opnames plaats, rekening houdend met alle veiligheidsvoorschriften. En met een primeur. Maandagavond speelt Evelien Martens, uit Scheldewindeke, voor de vierde keer, maar wél pas voor de eerste keer in het vertrouwde ‘Blokken’-decor. Voor publiek is er nog geen plaats. Dat zal zo blijven tot aan het einde van het lopende seizoen.

De hele maand mei zal ‘Blokken’ ook aandacht hebben voor Vlaamse en Belgische artiesten. De klassieke muziekvraag in de eerste ronde zal steevast over een ‘lokale’ act gaan.