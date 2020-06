Ben Crabbé gaat op zoek naar beste ‘Blokken’-speler van het seizoen Mark Coenegracht

22 juni 2020

06u09 0 TV Voor het eerst in meer dan een kwarteeuw 'Blokken' gaat Ben Crabbé (57) op zoek naar de beste speler van het afgelopen jaar. Dat gebeurt deze week via play-offs. Vrijdag weten we dan wie zich 'Blokken'-kampioen van het seizoen 2019-2020 mag noemen. Maar wie kan recordhoudster Kiana Buttiens tegenhouden?

Het spelsysteem van deze allereerste 'Blokken'-eindstrijd is eenvoudig, en lijkt wat op het puntensysteem in de voetbalcompetitie in 1B. In december, na de eerste helft van het seizoen, kroonde Karel Cappelle zich al tot 'herfstkampioen'.

Deze week wordt er allereerst gestreden om de titel 'lentekampioen'. Quizzen mee: de kandidaten die in het net afgelopen voorjaarsseizoen de meeste deelnames achter hun naam konden schrijven. En hoe hoger ze in de top zes staan, hoe later ze nu in het spel terugkeren - een formule die we kennen van de finaleweken van 'De slimste mens ter wereld'.

Voor Kom op tegen Kanker

Afgelopen vrijdag vond al de eerste play-offwedstrijd plaats. Yarnick, die deze eindstrijd haalde met 'slechts' vier overwinningen, viel als eerste af. Vanavond nemen Anaïs en Fré het tegen elkaar op. De winnaar speelt dan morgen tegen Eveline. Woensdag kampt Benjamin tegen Kiana. Dat wordt geen eenvoudige strijd, want enkele maanden geleden bombardeerde Kiana Buttiens zich tot absoluut 'Blokken'-recordhoudster met dertien deelnames. Donderdag spelen de winnaars van dinsdag en woensdag dan uiteindelijk om de titel van 'lentekampioen'.

Vrijdag volgt dan de grote apotheose, want de winnaar speelt tegen herfstkampioen Karel Cappelle om te titel 'Blokken'-kampioen 2019-2020. Inzet: een chique reis naar Kenia. De verliezer mag, wel wat minder lang, naar Qatar. Elke avond speelt de dagwinnaar voor 1.000 euro die naar Kom op tegen Kanker gaat.

'Blokken'

Eén, 18.30 uur

Karel Cappelle

26 jaar, uit Oostnieuwkerke

'Herfstkampioen' van alle kandidaten tussen september en december 2019

Jurist bij de dienst gebouwen en logistiek van de FOD Buitenlandse Zaken

Is in zijn vrije tijd een fervente rugbyspeler

Anaïs Maes

36 jaar, uit Laken

6 deelnames

Leraar geschiedenis en cultuurwetenschappen aan het atheneum van Etterbeek

Enige kandidate die nog nooit in de 'Blokken'-studio mét publiek was. Speelde in volle coronacrisis van thuis uit

Benjamin Torfs

26 jaar, uit Lier

6 deelnames

Werkt als leerkracht 'woord' op de academie van Lier. Gepassioneerd door theater: doet aan improvisatietheater en speelt toneel

Actief bij Open Vld. Droomt ervan ooit burgemeester te worden

Wipte vorige vrijdag, in de eerste finale-aflevering, Yarnick in de laatste vraag

Fré Van der Vloedt

24 jaar, uit Merelbeke

7 deelnames

Technicus in de autopsiezaal van de faculteit Dierengeneeskunde in Gent. Hij doet de voorbereidingen voor studenten en dierenartsen die autopsieën uitvoeren. Werkt dus de hele tijd met dode dieren

Vrijwilliger in een kattenadoptiecafé in Gent

Zijn vader nam zelf deel aan 'Blokken', en won toen drie keer. Winnen zit in de familie

Eveline Martens

29 jaar, uit Scheldewindeke

8 deelnames

Werkt in Brussel voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Speelde in volle coronacrisis eerst van thuis uit en mocht nadien als allereerste kandidaat opnieuw in de 'Blokken'-studio komen spelen

VRT-taalraadsman Ruud Hendrickx paste dankzij haar zijn advies over de correcte uitspraak van de plaatsnaam 'Scheldewindeke' aan

Kiana Buttiens

25 jaar, uit Tienen

13 deelnames

Doctoraatsstudente oncologie aan de KULeuven

Verbrak in januari van dit jaar het 'Blokken'-record na een weergaloze zegereeks

Van het prijzengeld dat ze won (12.000 euro), ging het meeste naar een nieuwe woonst