Ben Crabbé gaat door het lint in ‘Blokken’: “Ik kan er niet meer tegen!” MVO

28 januari 2020

20u57 0 TV Heel wat commotie tijdens de aflevering van ‘Blokken’ voor vanavond. Een opvallend filmpje van presentator Ben Crabbé, die zich uitlaat over het “betuttelende” woord ‘Jagger’, doet de ronde op het internet.

“Ik kan er niet meer tegen!”, roept Ben opeens. De aanleiding was een vraag die hij moest stellen aan de kandidaten: welke naam voor ‘actieve ouderen’ kozen luisteraars van het radioprogramma ‘nieuwe feiten’ uit een lijst van tien mogelijkheden? Het antwoord was ‘Jagger’. “Als je dat zegt in het Engels verwijst dat naar Mick Jagger”, begint Crabbé aanvankelijk nog rustig uit te leggen. “En als je een actieve oudere bent dan ben je een Jagger. ‘Je bent een Jagger’...” Grappig vond hij dat blijkbaar niet. “Ik kan er niet tegen, zo’n focking betutteling van zelfverklaarde-” En dat alles terwijl hij zijn spiekbriefjes met gusto om zich heen sloeg.

Fans van het programma keken gniffelend toe en delen het clipje via Facebook en Twitter.

Kan iemand efkes checken of Ben oké is? #dtv #Blokken pic.twitter.com/xzY0DigHiW timpie🦢(@ Timreports) link

Ben Crabbé is een examenmood 😂😂 pic.twitter.com/2TEPMMaVo0 Kip Clijsters(@ waterkiek) link

Ben Crabbé over de VRT-top. pic.twitter.com/TPebJ5ImJ5 Anouk Torbeyns(@ AnoukTorbeyns) link