Ben Crabbé fileert Rode Duivels in nieuwe reeks 'Wereldkampioenen' DBJ

06 april 2018

14u26 0 TV Op donderdag 26 april start een nieuwe reeks van Ben Crabbé (55). Daarin discussieert hij, samen met enkele bekende vrienden, zes afleveringen lang een Rode Duivel in aanloop naar het Wereldkampioenschap voetbal.

Iedere donderdagavond nodigt Ben Crabbé drie bekende vrienden uit voor een diner op restaurant. Samen fileren ze een Rode Duivel die ons in Rusland wereldkampioen moet maken. De zes Duivels die aan bod komen zijn sterkhouders van onze nationale ploeg: Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Radja Nainggolan en Vincent Kompany. De gasten van Ben zijn voetballers, ex-voetballers en bekende supporters van de Rode Duivels.

Het is niet de eerste keer dat Ben Crabbé een sportreeks maakt. In 'Karakters' sprak de 'Blokken'-presentator twee seizoen lang met bijzondere karakters uit de Belgische sportgeschiedenis zoals Eddy Merckx, Jan Mulder of Ann Wauters.

De drummer van De Kreuners is een groot voetbalfan. Hij is openlijk supporter van de Ajax Amsterdam en treedt ook af en toe op als analist bij Champions League-wedstrijden.