Ben Crabbé blaast kaarsjes uit: al 5.000 afleveringen van 'Blokken'

Bron: VRT 0 VRT - Lies Willaert TV Na 23 jaar, 6520 kandidaten en meer dan 175.000 vragen rondt Blokken binnenkort de kaap van liefst 5000 afleveringen. Een absolute mijlpaal in de Vlaamse tv-geschiedenis. Om die uitzonderlijke verjaardag te vieren, keren de beste kandidaten uit de laatste duizend afleveringen terug naar de quiz.

De vier sterkste vrouwen en vier sterkste mannen uit de afgelopen 1000 afleveringen zullen het tegen elkaar opnemen. Dat doen ze in een spannende afvalrace. De twee besten komen zullen dan tegen elkaar spelen in een speciale jubileumuitzending, die op zondagavond 10 december wordt uitgezonden.

15.000 euro

Hoe groot de hoofdprijs zal zijn, ligt aan de kandidaten zelf. Per gevonden achtletterwoord in de finale komt er duizend euro in de geldpot. Als dat in elke aflevering lukt, staat er in de finale van de 5000ste Blokken 15 000 euro op het spel. De twee finalisten winnen elk ook elke een prachtige reis. Alle kandidaten uit deze speciale reeks namen minstens zeven keer deel aan Blokken. Vijf van hen staan in de top tien van sterkste kandidaten aller tijden.