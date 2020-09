Belle Perez over haar wilde jonge jaren: "Man, ik was zo naïef!” MVO

14 september 2020

In bedgeheimen op 'Gert Late Night' was Belle Perez (44) openhartig over haar gezin, haar carrière en de seks, drugs & rock 'n roll die daar bij horen.

Ze had het onder andere over haar zwangerschap. “Ik was 40 toen ik mijn eerste kind kreeg”, vertelt ze. “Ik voelde op een bepaald moment mijn biologische klok echt tikken. Ik had op dat moment zoiets van: liever gisteren nog dan vandaag!” Het was echter geen makkelijke start voor haar zoontje, Elia. “Er was iets mis met zijn hartslag. Ik mocht hem niet meteen vasthouden, ze waren meteen met hem weg. Als moeder wil je dan naar je kind, maar je kan niet... Je wilt niet aan het ergste denken, maar ik had het me wel heel anders voorgesteld. Mijn man Wout heeft toen foto’s gemaakt, en hij heeft die pas een jaar later getoond, omdat hij wist dat ik daar nog niet klaar voor was.”

Naïef

Wanneer James haar vraagt of ze de ‘Belle Perez’-periode waarin ze ongelofelijk populair was mist, zegt ze meteen nee. “Je wordt eigenlijk een stukje geleefd”, bekent ze. “Ik was zo naïef en zo groen achter mijn oren. Ik liep daar met mijn buik bloot, of bijna half bloot, maar toch had ik iets onschuldigs over mij.”

“Ik weet nog goed in het begin, die commentaren van Marcel Vanthilt en Stijn Meuris. Die laatste heeft ooit een artikel over mij geschreven met als titel ‘Belleke Trek’. Over mijn onwetendheid en naïviteit. Tja, het was ook zo.”

Voor de ‘seks, drugs en rock ‘n roll’ stelde ze zich echter nooit open. “Ik weet dat er mensen zijn die het nodig hebben om voor ze on stage gaan nog snel iets in te nemen. Als jong meisje heb ik slechts één keer een joint gerookt, maar vanaf het moment dat ik het gevoel kreeg dat ik op wolkjes liep, heb ik die meteen weggesmeten.”