Belgische slangenmens doet monden openvallen in 'Britain's Got Talent': "Ik kan hier niet naar kijken!” SDE

12 april 2020

09u34 8 TV Het nieuwe seizoen van ‘Britain’s Got Talent' is zaterdag met een klapper begonnen. En het is vooral de Belgische slangenmens Papi Flex (26) die gretig over de tongen gaat.

Wanneer er een kist op het podium gebracht wordt, weten de juryleden van ‘Britain’s Got Talent’ - Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon en David Walliams - even niet waar ze het hebben. Dan gaat de kist open: een jongeman, als skelet beschilderd, springt eruit. Het is de 26-jarige Papi Flex uit België. Een slangenmens. Met zijn waanzinnige bewegingen en onnatuurlijke houdingen laat hij de monden van het publiek en de jury moeiteloos openvallen. “Ik heb bijna mijn lasagne uitgespuwd", zegt een verbijsterde David, die zich tijdens het optreden ook achter zijn mede-juryleden probeert te verschuilen. “Ik kan hier niet naar kijken!” En het publiek laat haar waardering luidkeels blijken.

Of Papi Flex ja’s gekregen heeft en dus door mag naar de volgende ronde, is nog niet duidelijk, al lijkt de kans klein dat hij niét doorgaat.

Papi Flex, wiens echte naam Kemo Keita is, is geen onbekende in het ‘Got Talent’-circuit. Zo nam hij deel aan ‘L’Afrique à un Incroyable Talent 2017' en behaalde hij dankzij een golden buzzer de halve finale in ‘Spain’s Got Talent 2019'. Kemo werd geboren in Guinee, in West-Afrika. Na zijn opleiding aan verschillende circusschoelen, kwam hij in 2018 aan in Frankrijk. Nu woont hij in België.

Het lijkt erop dat we hem binnenkort op nog veel meer plaatsen aan het werk gaan zien. Een interview met Gnakrylive laat uitschijnen dat hij dit jaar onder meer te zien zal zijn in ‘Belgium’s Got Talent’, ‘Australia’s Got Talent' en ‘Germany’s Got Talent’. Benieuwd wat daarvan komt.