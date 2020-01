Belgische Oscar-nominatie ‘Une Soeur’ met Veerle Baetens op Canvas MVO

16 januari 2020

13u23 0 TV Eerder deze week raakte bekend dat de Belgische kortfilm ‘Une Soeur’ van Delphine Girard genomineerd werd voor een Oscar in de kortfilmcategorie ‘Beste Kortfilm’. Canvas gaat de prent morgen uitzenden.

De film, met Veerle Baetens in één van de hoofdrollen, is een prangende psychologische thriller over een vrouw in een call center van een noodhulplijn (Veerle Baetens) die een telefoon krijgt van een andere vrouw (Selma Alaoui) die belaagd wordt door een man (Guillaume Duhesme). De film viel ook al in de prijzen op verschillende andere filmfestivals.

“Natuurlijk maakt mij dat erg blij”, zei Veerle Baetens in De wereld vandaag op Radio 1, “vooral voor Delphine (Girard), die net aan haar carrière begint. We zaten al bij de laatste 10, en van 10 gaat het dan naar 5. Verwachten doe je niet, maar je hoopt wel.” Baetens, die eerder al een Oscar-nominatie kreeg voor ‘The Broken Circle Breakdown’, werkt ook samen met Girard voor haar eigen verfilming van Het smelt, de roman van Lize Spit. ‘Une Soeur’ sluit aan bij de #metoo-problematiek en ook dat heeft mogelijk een rol gespeeld bij de nominatie. “Los van feit dat het een goede film is, is het een heel actueel onderwerp”, beaamt Baetens.

De Oscar-uitreiking vindt plaats op 9 februari. Canvas zendt ‘Une Soeur’ uit op vrijdag 17 januari om 21.20 u., na De afspraak op vrijdag. Hij is vanaf dan ook een maand lang te bekijken op het Canvas-kanaal van VRT NU.