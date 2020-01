Belgische Mehdi Dehbi speelt Jezus 2.0 in nieuwe Netflix-reeks: "Auditie gedaan in Indiaas internetcafé" IDR

03 januari 2020

00u00 0 TV De naam Mehdi Dehbi (34) deed tot voor kort weinig belletjes rinkelen, maar sinds hij een Christusfiguur speelt in de nieuwe - en controversiële - Netflix-reeks 'Messiah', is de Tunesisch-Belgische acteur in een klap wereldberoemd.

In de Netflix-reeks 'Messiah' speelt de 34-jarige Mehdi Dehbi de rol van al-Masih: een charismatische man uit het Midden-Oosten die beschouwd wordt als de nieuwe Messias. Een CIA-agente moet uitzoeken of dat ook klopt: is al-Masih écht Jezus 2.0 of net een terrorist die wereldwijde chaos wil veroorzaken?

Qua looks voldoet Dehbi alvast aan de vereisten, al hamert de Luikenaar erop dat dat niet de bedoeling was. "Het was toeval dat ik lang haar had ten tijde van 'Messiah', want ik had twee jaar voor de opnames al beslist om mijn lokken te laten groeien. Het was heel vreemd, een stemmetje in mijn hoofd zei dat dat moest."

Als driejarige

"Ik heb altijd al dit soort rol willen spelen", zei Dehbi eerder aan de Amerikaanse filmwebsite The Wrap. "Ik zat op een katholieke school. Iedere donderdag gingen we naar de kerk, waar we scènes uit de Bijbel naspeelden. Mijn eerste rol was trouwens die van baby Jezus, toen ik drie jaar oud was."

Voor Dehbi's ouders was het al snel duidelijk dat hun zoon over veel talent beschikte. Toen hij acht werd, mocht hij naar de plaatselijke kunstacademie. Daar kon hij dansen, schreef hij teksten en stond hij voor het eerst op een podium. Zeven jaar later, in 2003, haalde hij via diezelfde kunstacademie ook zijn eerste acteeropdracht binnen. Zijn toneelleraar raadde hem toen aan om auditie te doen voor de Belgische prent 'Le soleil assassiné'. Met succes, want Dehbi wist één van de hoofdrollen te versieren.

Daarna duurde het nog tien jaar voor ook de internationale carrière van de Tunesische Belg begon te lopen. Eerst nog gestaag via filmrolletjes in 'Mary Queen of Scots', 'A Most Wanted Man', 'London has fallen' en z'n vertolking van Abdul in het Amerikaanse politieke drama 'Tyrant', maar dankzij 'Messiah' is Dehbi - die zes talen spreekt - nu overal. "Je moet hard werken om je dromen te bereiken", zegt hij. "En daarnaast moet je ook leren om te gaan met tegenslagen. Want voor ieder mooi project is er ook iets wat niet lukt. Zelf heb ik dankzij 'Le soleil assassiné' erg mooie kansen gekregen. Ik mocht reizen en ontmoette op het filmfestival van Venetië zelfs Omar Sharif (de intussen overleden 'Lawrence of Arabia'-acteur, red.). Hij was iemand voor wie ik veel bewondering heb. Hij sprak erg veel talen en is, ondanks zijn huidskleur, wereldberoemd geworden."

Yogaretraite

Het scheelde geen haar of Dehbi kon geen auditie doen voor 'Messiah'. "Toen mijn agents me de uitnodiging voor de casting stuurden, was ik net tien dagen gaan mediteren", vertelt hij. "Ver weg van alles, en dus ook van mijn gsm en laptop. Toen ik de uitnodiging onder ogen kreeg, ben ik gauw naar San Francisco gevlogen voor de auditie, waarna ik terug naar India vertrok voor een yogaretraite. Daar kreeg ik de vraag om nogmaals auditie te doen. Dat gebeurde in een klein internetcafé, ergens diep in het Indiase binnenland. Toen nadien bleek dat ik de rol had, was ik blij, maar panikeerde ik ook. Ik had zes maanden om me voor te bereiden. Ik heb in die periode alle films en series met messiasfiguren bekeken en las over Krishna, Christus, enzovoort."

Geschrapt in Jordanië

Door de religieuze thematiek krijgt 'Messiah' met heel wat controverse af te rekenen. Zo heeft de koninklijke filmcommissie van Jordanië - waar de film deels gefilmd werd - aan Netflix gevraagd om de serie van het plaatselijke platform te weren. Zij laten duidelijk weten dat ze not amused zijn met de inhoud van de reeks. Net als de duizenden mensen die een online petitie tekenden. Daarin klinkt het dat 'Messiah' een kwaadaardige poging is om de islam in een slecht daglicht te plaatsen.