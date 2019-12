België strijdt tegen Nederland in nieuw seizoen van ‘Expeditie Robinson’ Redactie

20u50 1 TV In 2020 komt de ultieme survivalwedstrijd terug naar het kleine scherm. En deze keer nemen de Belgen het op tegen de Nederlanders in een strijd tussen de Lage Landen. ‘Expeditie Robinson’ is vanaf januari te zien op VIER. De zender deelde zonet de eerste beelden van het aankomende seizoen.

8 Vlamingen en 8 Nederlanders vechten met de honger, de natuur, de verveling en met elkaar. Wie is het taaiste volk? Vlamingen of Nederlanders? De presentatie ligt in handen van Bartel Van Riet en Geraldine Kemper, die zelf ooit kandidaat was. “Ik weet wat ze voelen, de pijn en honger. Het wordt dit jaar nog zwaarder en nog harder!”