Belgen delven het onderspit in finale ‘Dance As One’ KD

19 december 2018

22u10

Bron: VTM 0 TV De danscrew Oxygen uit Nederlands Limburg heeft ‘Dance As One’ gewonnen. De sterke prestatie bezorgt de groep niet enkel de titel van beste synchrone dansgroep, het levert hen ook 50.000 euro op. Het Belgische The Revolutionary delfde in de finale het onderspit.

De voorbije acht weken trakteerden twintig Vlaamse en Nederlandse danscrews de kijkers op heel wat straffe acts in ‘Dance As One’. Er kon er echter maar één de meest synchrone zijn en dat is Oxygen geworden, de crew uit Nederlands Limburg.

De dansers van Oxygen bliezen juryleden Laurien Decibel, Jan Kooijman en Timor Steffens helemaal weg met hun experimentele hiphop. In de finale eindigden ze met een monsterscore van 39,5/40 punten. “Het is alsof jullie de grote Bijbel van synchroon dansen hebben klaarliggen”, zei Jan Kooijman. “Voor iedere opdracht hebben jullie een kant-en-klaar optreden liggen”. Dat bleek ook in de vorige weken.

(lees verder onder de video)

Oxygen gaat naar huis met de titel ‘beste synchrone danscrew van de Lange Landen’ en de bijhorende 50.000 euro. “Geld dat we willen investeren in onze groep, zodat iedereen hier zijn werk van kan maken”, klonk het.