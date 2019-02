Belgacom en Eleven Sports misnoegd: Super Bowl was zonder extra kost te volgen via Telenet SVM

04 februari 2019

19u41

Bron: Belga 0 TV De uitzendrechten voor de Super Bowl, de jaarlijkse hoogmis van het American Football, zijn in ons land in handen van betaalkanaal Eleven Sports. Toch was de wedstrijd afgelopen nacht ook vrij te bekijken via Telenet, meer bepaald op BBC One. Dat meldt het programma ‘De Inspecteur’ op Radio 2. Via Proximus TV was de wedstrijd enkel te volgen op Eleven Sports.

Proximus laat weten dat het bedrijf van de BBC de wedstrijd op BBC One normaal gezien had moeten verstoren. De Britse openbare omroep heeft immers alleen uitzendrechten voor het Verenigd Koninkrijk. Als de sportrechten exclusief bij een zender zitten, mag de wedstrijd niet via een andere weg uitgezonden worden.

Maar Telenet heeft het signaal voor de wedstrijd op BBC One dus niet verstoord. "Wij hebben de vraag gesteld aan de BBC. Vrijdag kregen we de bevestiging dat we mochten uitzenden", zegt Telenet-woordvoerster Isabelle Geeraerts.

Veel geld mee gemoeid

Bij Eleven Sports wordt verwonderd gereageerd dat de wedstrijd vrij te zien was. Volgens De Inspecteur zal de Amerikaanse voetbalbond, de National Football League, contact opnemen met zowel de BBC als met Telenet om dit uit te klaren. Zij verkopen die rechten namelijk en zoeken in elk land een partner, en met sportrechten is er veel geld gemoeid.

Ook via Orange tv zou de wedstrijd overigens vrij te zien geweest zijn op BBC One. Daar zitten die wedstrijden van Eleven Sports evenwel in het basispakket en moet er dus niet extra betaald worden voor die sportzenders. Klanten van Orange konden de wedstrijd dus gewoon volgen op Eleven Sports én op BBC One.