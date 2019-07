Belg Jakob Verbruggen regisseerde aflevering 'The Twilight Zone' DBJ

09 juli 2019

00u00 0 TV Op Telenet Play (More) kan je nu de nieuwste reboot van 'The Twilight Zone' bekijken. Opmerkelijk: de Antwerpse regisseur Jakob Verbruggen (39) blikte één van de tien afleveringen in. Hij deed eerder regiewerk voor ‘House of Cards’ en ‘Black Mirror’.

De legendarische reeks uit de koker van Rod Serling kwam voor het eerst uit in de jaren 50, maar kreeg ook in de jaren 80 en aan het begin van deze eeuw een nieuw leven. Het opzet van de recentste bewerking is ongewijzigd: een banale en doodgewone situatie verandert plots in een bizarre, surreële toestand die zich in een andere dimensie lijkt af te spelen: de twilight zone. Ook deze keer is het een antologiereeks, waarbij elke aflevering een ander verhaal met nieuwe personages vertelt.