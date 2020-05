Beleef de vuurdoop van Winston Churchill of aanschouw Tom Cruise als nazi-kolonel: tv-tips om corona even te vergeten Jules Hanot

09 mei 2020

12u00 0 TV Ook tv-beest Jules Hanot kijkt dezer dagen nog meer televisie dan anders, en raadt u aan hetzelfde te doen. In zijn dagelijkse selectie van de verborgen parels biedt hij u onder meer een indrukwekkend WO II-drama over het moment dat Winston Churchill het overnam van de falende Britse premier. Of laat je meeslepen door ‘Briarpatch’, een reeks waarin een hooggeplaatste medewerker bij de senaat terugkeert naar haar geboortestad in Texas om er de moord op haar zus te onderzoeken. En dan is er nog de bloedstollende film ‘Valkyrie’, waarin niemand minder dan Tom Cruise in de huid kruipt van een ‘onverzettelijke’ nazi-kolonel.

‘Darkest Hour’

Churchill: de mens achter de mythe

In mei 1940 wordt de minister van Marine Winston Churchill door de Britse koning aangesteld als premier van een oorlogskabinet. De Duitse blitzkrieg dreigt de geallieerde troepen onder de voet te lopen en honderdduizenden Britse soldaten zitten muurvast op de stranden van Duinkerke. Die precaire oorlogssituatie dwingt de nieuwe premier meteen tot een van de moeilijkste keuzes uit zijn loopbaan. Moet hij een vredesverdrag afsluiten met nazi-Duitsland of tot de laatste morzel grond vechten voor de vrijheid van zijn volk? Hoe en waarom Winston Churchill voor het laatste koos wordt aanschouwelijk voorgesteld in dit boeiende maar redelijk kritiekloze biografische oorlogsdrama. 'Darkest Hour' focust volledig op de eigengereide aanpak van een politicus die uitgroeide tot een welhaast mythische persoonlijkheid. Met dank aan een verbluffende en onherkenbare Gary Oldman wiens weergaloze Churchill-rol hem zowel een Bafta Award, een Golden Globe als een Oscar opleverde.

‘Darkest Hour’, zaterdag om 20u30 op BBC1



‘Heathrow’ (Seizoen 5)

Een luchthaven in volle actie

Met 76.000 personeelsleden die jaarlijks zo'n slordige 70 miljoen passagiers in en uit de lucht helpen is Heathrow een van de drukste luchthavens ter wereld. Of liever wás. Het coronavirus houdt wereldwijd alle vliegtuigen aan de grond en het kan nog wel even duren voor we, al dan niet met mondmaskers, opnieuw mogen/kunnen vliegen. Hoe het er in minder besmettelijke tijden aan toe ging krijgen we te zien in de vijfde jaargang van deze populaire realityreeks waarin werknemers met engelengeduld het hoofd proberen te bieden aan dronken, ongeduldige en/of veeleisende passagiers, overboekingen, visumproblemen, smokkelwaar en andere problemen. In de eerste aflevering is het meteen goed raak. Terwijl de ervaren Demi in de terminal passagiers met vertraging verder probeert te helpen moet op politiebevel plots de hele luchthaven in... lockdown.

‘Heathrow’, zaterdag om 20u40 op Eén

‘Valkyrie’

Tom Cruise als dissidente nazi-kolonel

Bij een WOII-operatie in Afrika verliest nazi-kolonel Claus von Stauffenberg naast een hand en een oog ook zijn geloof in 'Der Führer'. Met een handvol dissidente officieren zet hij 'Operatie Walküre' op touw om Hitler te vermoorden en een schaduwkabinet te vormen dat vrede moet sluiten met de geallieerden. Op 20 juli 1944 smokkelt hij een bom binnen in de bunker waar Hitler en zijn trawanten vergaderen. De voorkennis dat de Führer als bij wonder de explosie overleefde maakt deze historische oorlogsthriller (2008) van Bryan Singer niet minder boeiend. Twee uur lang registreert hij voorbereiding, uitvoering en gevolgen van het complot.

Meeslepende topfilm met naast een niet geheel geloofwaardige 'kolonel' Tom Cruise onder anderen Tom Wilkinson, Kenneth Branagh, Eddie Izzard en de Nederlandse dames Carice Van Houten en Halina Reijn.

‘Valkyrie’, zondag om 19u55 op ZES



‘Briarpatch’

Vrouw zkt moordenaar(s)

Als politievrouw Felicity door een autobom het leven laat, keert haar zus Allegra 'Pick' Dill met frisse tegenzin terug naar het Texaanse stadje San Bonifacio dat door de inwoners tot 'San Disgrace' werd omgedoopt omdat corruptie er hoogtij viert. Bij haar aankomst blijken de dieren uit de zoo - "Sorry maar onze hotelpiccolo is net door een tijger verscheurd" - uitgebroken, krijgt ze van haar baas-senator de opdracht een psychopathische wapenhandelaar voor het gerecht te slepen, blijkt haar zus net voor haar dood een levensverzekering van 1,7 miljoen dollar te hebben afgesloten en wordt ook de politiechef in zijn wagen opgeblazen. Gelukkig is 'Pick' een harde tante die niet aarzelt om tijdens de zoektocht naar de moordenaar(s) van haar zuster zowel haar charmes als haar vuisten te gebruiken. Hoe dat afloopt, ontdekt u in deze best genietbare misdaadreeks met als stralend middelpunt een flamboyante Rosario Dawson als doortastende vrouw die meer dan haar mannetje staat.

‘Briarpatch’, te bekijken via Play More



‘GR5' - Slot

Laatste etappe in de zoektocht naar Lisa

Als de psychologische roadthriller 'GR5' iets heeft aangetoond dan wel dat wandelen een behoorlijk stresserende bezigheid kan zijn. Tijdens de ruim 2.000 kilometer van de Noordzee naar Nice werd de moedige stappers geen moment rust gegund, liepen de onderlinge spanningen hoog op en verschenen om de haverklap demonen uit een onverwerkt verleden. Vorige week sloeg het noodlot andermaal keihard toe toen Asim in een poging om Piet te redden zelf in de afgrond stortte. De groep is er kapot van en de laatste kilometers van het Grote Routepad beloven voor Michiel, Ylena, Zoë en Piet dan ook een ware beproeving te worden. Temeer omdat nog een aantal prangende vragen op een antwoord wachten. Hoe zit het met de wraakgevoelens van Michiel jegens de leraar die hem als knaap misbruikte? Hoe evolueert de gezondheidstoestand van Yelena en - vooral - wat is er nu eigenlijk gebeurd met de vijf jaar geleden spoorloos verdwenen Lisa Mahieu?

‘GR5', zondag om 20u50 op Eén

‘Belgravia’

'Dowton Abbey' in Victoriaans Engeland

Brussel 1815. Net voor de slag van Waterloo worden James en Anne Trenchard met hun dochter Sophia uitgenodigd op het bal van de hertogin van Richmond. Daar stelt zakenman James met genoegen vast dat Edmund Bellasis - erfgenaam van een van de grootste Britse fortuinen - aanpapt met 'zijn' Sophia. Jammer genoeg zit een huwelijk er niet meteen in en wordt de familie door allerlei andere rampspoed getroffen. Een kwarteeuw later zijn de intussen gefortuneerde Trenchards verhuisd naar de chique Londense Belgravia-wijk, waar ze achtervolgd worden door een groot geheim waarvan de onthulling voor een enorm schandaal kan zorgen. Hoe de vork precies aan de steel zit, komt u te weten in dit prestigieuze kostuumdrama vol romances, intriges, statige huizen en oogverblindende baljurken. Het peperdure 'Belgravia' schetst in zes afleveringen een verhelderend beeld van het Victoriaanse Engeland. De reeks werd geschreven door Julian Fellowes, die de wereld eerder verblijdde met het legendarische 'Dowton Abbey'.

‘Belgravia’, zaterdag om 20u35 op NPO2



‘ Twee tot de zesde macht’

Wie is de slimste zender?

Vanaf volgende zondag maakt quizmaster in bijberoep Jeroen Meus plaats voor de (straks alleen nog in eigen land) rondreizende Tom Waes. De populaire tv-kok neemt - voorlopig - afscheid met een speciale pax media- aflevering van 'Twee tot de zesde macht'. Zonder onbekende Vlamingen maar met drie koppels bekende soortgenoten die het tegen elkaar opnemen met als inzet de titel van 'slimste zender' en 10.000 euro voor 'Kom op tegen Kanker'. VTM vaardigt het legendarische 'Tien om te zien'-duo Anne De Baetzelier/Willy Sommers af, VIER gooit Jelle De Beule en Jeroom in de strijd en de eer van thuisploeg Eén wordt verdedigd door Marleen Merckx en Philippe Geubels.

‘Twee tot de zesde macht’, zondag om 19u45 op Eén