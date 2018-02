Bekijk hier exclusief de trailer van ‘De Dag’, een nieuwe Vlaamse topserie van Jonas Geirnaert en Julie Mahieu avh

21 februari 2018

14u30 0 TV Binnenkort lanceert Telenet ‘De Dag’, een spannende en prestigieuze serie van de hand van Jonas Geirnaert en Julie Mahieu. De serie toont ons een kat-en muisspel tussen politie en gijzelnemers bij een bankoverval, waarbij de kijker zowel de dag van de overvallers als die van de politie te zien krijgen. De eerste trailer ziet er alvast geweldig uit.

'De Dag' is de eerste fictiereeks van Jonas Geirnaert en Julie Mahieu, geregisseerd door Gilles Coulier en Dries Vos. Een dag lang ontspint zich een spannend kat-en-muisspel tussen politie en gijzelnemers bij een bankoverval. De kijker leert al snel dat niet alles is wat het lijkt en ontdekt in iedere aflevering een nieuw stuk van de puzzel.

We krijgen in 'De Dag' een interessante mix van bekende acteurs en opkomend talent te zien. De belangrijkste rollen zijn voor onder meer Sofie Decleir, Titus de Voogdt, Maaike Neuville, Jeroen Perceval, Geert Van Rampelberg, Barbara Sarafian, Ruth Becquart en Lynn Van Royen. En ook Geirnaerts ‘Neveneffecten’-collega Jelle De Beule krijgt een rol. De soundtrack werd gecomponeerd door Roundhouse en David Martijn, gitarist van de Belgische electro-band Goose.

‘De Dag’ is vanaf 26 maart integraal beschikbaar via Play en Play More van Telenet. De serie is later dit jaar ook te bekijken op VIER.