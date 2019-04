Bekijk hier de eerste trailer voor het derde seizoen van ‘La Casa de Papel' SD

01 april 2019

15u09

Bron: Netflix 0

Het derde seizoen van de populaire Spaanse misdaadserie ‘La Casa de Papel’ is vanaf 19 juli op Netflix te zien. Dat heeft de streamingdienst net bekendgemaakt. De serie, over een overval op de Spaanse Munt, werd in 2017 voor het eerst uitgezonden en is de meest bekeken niet-Engelstalige serie op Netflix. Nog voor het tweede seizoen afgelopen was, bestelde de streamingdienst al een derde seizoen, waarvan de eerste trailer nu dus te zien is.