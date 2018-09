Bekijk hier de eerste spannende beelden van Matteo Simoni in 'De Bende Van Jan De Lichte' MVO

05 september 2018

09u03 2 TV De Bende van Jan de Lichte, de nieuwe historische reeks van VTM, gaat in wereldpremière op de 45ste editie van het Film Fest van Gent. Op vrijdag 12 oktober zullen de eerste twee afleveringen van de dramareeks worden vertoond, in aanwezigheid van de cast, de makers en heel wat gasten.

Matteo Simoni speelt de rol van Jan de Lichte, een bendeleider die in de 18de eeuw in de buurt van Aalst de strijd aanging met de Oostenrijkers en de Fransen die Vlaanderen bezetten. Gedreven door armoede en gebrek ging hij samen met zijn vrienden over tot diefstallen, overvallen en uiteindelijk zelfs moord.

Naast Simoni spelen ook Stef Aerts, Tom Van Dyck, Dirk Roofthooft, Inge Paulussen, Rik Verheye, Ruth Beeckmans, Mathijs F. Scheepers, Charlotte Timmers en Anemone Valcke belangrijke rollen.