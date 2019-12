Bekijk hier de eerste beelden van het tweede seizoen van #LikeMe SDE

11 december 2019

14u34

Bron: Ketnet 0 TV Het eerste seizoen van de muzikale Ketnet-reeks ‘#LikeMe’ was een doorslaand succes. Een vervolg mocht dan ook niet uitblijven. Op 12 januari gaat het tweede seizoen van de serie van start, en Ketnet licht alvast een tipje van de sluier op met deze eerste beelden.

Het tweede seizoen van ‘#LikeMe’ gaat verder waar het eerste eindigde. De zomervakantie is bijna voorbij, en alle leerlingen van ‘t SAS in Antwerpen maken zich klaar voor weer een nieuw schooljaar. Caro Timmers besloot echter om naar de Ardennen te verhuizen, al blijkt dat niet zo vanzelfsprekend. Ook in Antwerpen loopt niet alles van een leien dakje. Camille ondervindt nog elke dat de gevolgen van haar daden en er is een nieuwe Queen Bee in town: Merel.

#LikeMe is een coproductie van Ketnet en Fabric Magic en zal vanaf 12 januari 2020 te zien zijn op Ketnet. In het nieuwe seizoen spelen onder meer Slongs, Amaryllis Uitterlinden en Greet Rouffaer mee. Op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 januari kunnen de Ketnetters de eerste afleveringen trouwens in avant-première bekijken in aanwezigheid van de cast. Meer informatie via Ketnet.be.