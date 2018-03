Bekijk hier de eerste beelden van 'Helden van Hier: Brandweer Antwerpen' SD

19 maart 2018

14u16

Bron: VTM 0

We krijgen heel wat nieuwkomers op het scherm deze week. In 'Helden van Hier: Brandweer Antwerpen' krijgen we een exclusieve inkijk in hoe de brandweerzone van Antwerpen werkt. Zij riskeren elke dag hun leven om dat van anderen te redden.

'Helden van Hier: Brandweer Antwerpen', vanaf donderdag 22 maart om 21u20 bij VTM