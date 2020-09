Bekijk hier de eerste beelden van gloednieuwe reeks ‘Samson & Marie’ MVO

22 september 2020

De langverwachte nieuwe afleveringen van 'Samson & Marie' zijn vanaf maandag 28 september te zien op Ketnet. Vandaag toont de zender echter al de allereerste beelden van de reeks.

De avonturen van het duo spelen zich niet meer af in de Dorpstraat 101, maar in een busje met nummerplaat bus 101. Elke aflevering trekken de twee dikke vrienden erop uit met hun kampeerbusje en beleven ze veel kleine avonturen. Af en toe duiken er ook een aantal vertrouwde gezichten op, zoals de burgemeester, Alberto en Van Leemhuyzen. De reeks zal ook te zien zijn in Nederland.

Fakkel doorgegeven

Ook ‘Samson & Gert’ was jarenlang te bekijken op Ketnet. De eerste aflevering werd uitgezonden op 2 september 1990, ondertussen bijna 30 jaar geleden. Gert kondigde vorig jaar aan dat hij afscheid zou nemen. Met dochter Marie was de opvolging verzekerd en kreeg Samson er een extra baasje bij. Gelukkig hoeven de Ketnetters voor ‘Samson & Marie’ niet meer te wachten tot zondagochtend. De serie zal vanaf 28 september iedere dag te zien zijn op Ketnet, en ook digitaal via de website, app en YouTube kanalen van Ketnet en Ketnet Junior.