Bekijk hier de eerste beelden van ‘Geub’, de fictiereeks met Philippe Geubels AVA

19 maart 2019

11u20

Bron: Eén 0 TV Vlaanderens bekendste komiek is dit najaar te zien in ‘Geub’. Daar verspreidt Eén nu de eerste beelden van op sociale media. Philippe Geubels (37) vertolkt vanzelfsprekend de hoofdrol. De komische fictiereeks zal in acht afleveringen te zien zijn op Eén en is het resultaat van een samenwerking tussen België en Nederland.

In ‘Geub’ is te zien hoe de vrouw van een fictieve Philippe Geubels (Philippe Geubels) ervandoor met de dertig jaar oudere charismatische Nederlander William Van Bronkhorst (Derek De Lint). William is een bijna té sympathieke man die onmogelijk kwaad te krijgen lijkt. Al houdt dat Philippe niet tegen om geregeld toch eens een poging te ondernemen.

Diep vernederd en depressief, valt Vlaanderens populairste komiek terug op zijn moeder Sonja (Vera Van Dooren), die hem bijstaat met raad en wasmanden vol gestreken goed. Verder bestaat Philippes entourage uit zijn vaste technicus Dikke Dirk (Flor Decleir) en zijn beste vriend Pannenkoek (Joris Hessels). Zij doen wat ze kunnen om Philippe terug vrolijk te krijgen, maar veel is dat helaas niet.

Ook manager Johnny Braeckman (Jonas Geirnaert) lijdt onder Philippes liefdesverdriet. Door alle persoonlijke tegenslagen begint de carrière van Philippe te haperen en Johnny doet er alles aan om zijn goudhaantje terug een beetje op te blinken.

Of het ooit goed komt met zijn ex en zijn carrière, blijft doorheen de reeks koffiedik kijken. Tussen de huilbuien door, beseft Philippe echter wel dat hij na twaalf jaar huwelijk eindelijk nog eens van het vrijgezellenleven kan profiteren. Die pogingen verlopen helaas een pak minder vlot dan hij en zijn entourage hadden gehoopt.

De cast

Philippe Geubels vertolkt vanzelfsprekend de hoofdrol in ‘Geub’ en zal een fictieve versie van zichzelf spelen. De Nederlandse acteur Derek De Lint speelt William, de charmante tegenpool van Philippe. Jonas Geirnaert leent zijn (gruwelijk gecoiffeerde) kop en zijn komisch talent voor de rol van manager.

Moeder en vrouw worden gespeeld door Vera Van Dooren en Kyoko Scholiers. In de rol van Dikke Dirk en Pannenkoek schitteren Flor Decleir en Joris Hessels. Bijrollen zijn weggelegd voor Erik Van Looy, Ellen Petri, Carry Goossens, de woordvoerder van De Ideale Wereld, Roger De Vlaeminck, Sam van De Kotmadam, Julie Mahieu en Tom Boonen.

Jan Dircksens, Jan Reymen en Humo-cartoonist Jeroom Snelders schreven samen het scenario. De regie is in handen van Mathias De Neve en Philippe Geubels zorgt voor het droogkomische millimeterwerk. Geub wordt geproduceerd door Woestijnvis en Eén, in samenwerking met Pretpraters.

De reeks zal in het najaar te zien zijn op Eén en vanaf 5 april volledig beschikbaar zijn op Play en Play More van Telenet. In Nederland wordt Geub vanaf half april uitgezonden door RTL Nederland en zal daar ook beschikbaar zijn op Videoland.