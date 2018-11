Bekijk hier de beklijvende eerste beelden van nieuwe dramareeks ‘Over Water’ TDS

27 november 2018

17u27

Bron: VRT 0

Binnenkort kan je wekenlang genieten van de langverwachte psychologische dramareeks ‘Over water’. De serie draait rond de voormalige tv-ster John Beckers (gespeeld door Tom Dewispelaere), die van zijn vrouw Marjan (Natali Broods) en hun twee kinderen een allerlaatste kans krijgt om zijn leven weer op de rails te krijgen. Na een verblijf in de ontwenningskliniek gaat John dan ook met vernieuwde moed aan de slag in de haven, bij het familiale expeditiebedrijf van zijn schoonvader. Deze reeks is geschreven door Tom Lenaerts en Paul Baeten Gronda en is vanaf zondag 16 december te zien op Eén.