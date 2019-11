Bekijk de eerste beelden van het nieuwe seizoen van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’ SDE

20 november 2019

13u15

Bron: VTM 0

Dansende dino’s, een baby of het leger ... In het nieuwe seizoen van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen' wendt Jens Dendoncker weer alle mogelijke manieren aan om een bepaalde boodschap aan een nietsvermoedend ‘slachtoffer’ over te brengen. Ook BV’s ontsnappen niet aan de weinig subtiele berichten. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen zal op maandag 2 december uitgezonden worden op VTM.