Bekijk de eerste beelden van de cross-over tussen 'Scandal' en 'How To get Away With Murder'

01 maart 2018

15u29 1 TV De hitserie 'How To Get Away With Murder' krijgt een cross-overaflevering met de andere hitserie 'Scandal'. De eerste beelden zijn nu getoond op de Facebookpagina van de reeks.

De cross-over werd destijds bekendgemaakt op Instagram. Kerry Washington, dehoofdrolspeelster in Scandal, plaatste toen een foto waarin ze op de set van 'How to get away with murder' staat. En daar reageerde Viola Davis op met een andere foto. De aflevering is vandaag te zien in de Verenigde Staten.

Laatste seizoen

HTGAWM zit momenteel in haar vierde seizoen. Voor Scandal is het bijna afgelopen. Na zeven seizoen houdt de serie op te bestaan. De twee series zijn bedacht en geproduceerd door Shonda Rhimes. De producent is een grote naam in Amerika. Naast deze series staat ook 'Grey’s Anatomy' op haar naam.