Bekijk de eerste beelden uit ‘De Mol’, nieuw seizoen start op zondag 8 maart MC

14 februari 2020

10u30 30 TV Ze maken er jaar na jaar hun werk van bij productiehuis Woestijnvis: de avonturen van ‘De Mol’ moeten en zullen een geheim blijven. Tot het ogenblik dat de afleveringen op televisie een publiek moeten vinden. En dus kunnen we nu pas bekend maken dat ‘De Mol 2020’ start op zondag 8 maart.

Dat is exact drie weken na de start van ‘Blind Getrouwd’ op VTM en van ‘Twee tot de Zesde Macht’ op Eén. De clash die vroeger op maandagavond werd beslecht, zal nu dus op zondagavond worden uitgevochten.

Door te starten op 8 maart, met finale op 26 april, weten we dat het een ‘gewone Mol’ wordt met zeven reguliere afleveringen. Indien er tien kandidaten zijn, moet er al bij de eerste aflevering één deelnemer naar huis. Eerder raakte immers bekend dat de finale van ‘De Mol’ voorzien is voor zondag 26 april. De die hard-fans konden de voorbije dagen via een ingenieuze zoektocht al aan tickets voor die finale in de Antwerpse Kinepolis geraken. Op 3 mei is er nog een ‘making off’-slot.

Naast ‘De Mol’ zal VIER op zondagavond ook het sketchprogramma ‘Influencers’, met o.a. Bart De Pauw als regisseur, uitzenden.