Bekende gezichten, nieuwe naam: zo gaat de revival van ‘CSI’ eruitzien SDE

12 augustus 2020

Bron: Deadline 3 TV Fans van de bekende crimireeks ‘CSI: Crime Scene Investigation’ mogen hun hartje ophalen. De geruchten dat de reeks een tweede leven krijgt, blijken wel degelijk te kloppen. Dat schrijft Deadline. En de uitgelekte details klinken alvast veelbelovend.

In februari werd voor het eerst over een mogelijke revival van ‘CSI’ gesproken. Om te vieren dat de reeks twintig jaar geleden in première ging, wilde CBS in oktober nieuwe afleveringen brengen. Maar het coronavirus gooide roet in het eten, en het nieuws werd niet officieel bevestigd.

Nu lijkt de revival er dan toch te komen. In de herfst zouden de opnames van ‘CSI: Vegas’, zoals de revival genoemd wordt, dan toch effectief beginnen. De originele reeks speelde zich ook al in Las Vegas af, maar werd gewoon ‘CSI’ genoemd. De serie kreeg echter verschillende spin-offs (‘CSI: Miami’, ‘CSI: New York’ en ‘CSI: Cyber’) waardoor een nuancering zich opdringt.

Nieuwe personages en oude bekenden

Ook over de cast lekken stilaan meer details uit. Zeker is al dat William Petersen (Gil Grissom) en Jorja Fox (Sara Sidle) uit het origineel opnieuw te zien zullen zijn. Hun romance was een belangrijke verhaallijn, zozeer dat de finale van ‘CSI’ in 2015, na vijftien seizoenen, eindigde met een beeld van de twee die op een bootje de toekomst tegemoet voeren. Nochtans hadden de twee acteurs de reeks al eerder verlaten. Petersen in seizoen 9, Fox in seizoen 8, al kwam zij nog vier seizoenen lang regelmatig terug. Vanaf seizoen 12 maakte ze opnieuw deel uit van de hoofdcast.

Wie hun collega’s worden, is nog niet bekend. Wel weten we welke personages deel gaan uitmaken van het CSI-universum. Van de vier nieuwe personages, zouden er drie een gekleurde huidskleur hebben, schrijft Deadline. Maxine is het nieuwe hoofd van het Vegas Crime Lab. Ze is een topwetenschapper, maar worstelt met de drugsverslaving van haar zoon. Josh is voornamelijk goed in het reconstrueren van het plaats delict. Hij komt uit een familie van kleinschalige criminelen en oplichters. Allie, een immigrant, is een waar genie met een doctoraat in ‘forensische archeologie’. Chris begon z'n carrière in het lab, maar kiest nu voor veldwerk.

‘Existentieel gevaar’

De reeks zal draaien om een ‘existentieel gevaar' dat het Crime Lab bedreigt, klinkt het. “Een briljant team van forensische onderzoekers moet oude vrienden opnieuw verwelkomen en nieuwe technieken aanwenden om gerechtigheid te bewaren in Sin City."