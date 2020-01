Bekende dit personage net een moord in ‘Thuis’? SDE

10 januari 2020

21u47

Bron: Eén 4 TV Al een hele week buigen ‘Thuis’-kijkers zich over de vraag wie barvrouw Frederieke (Eva Vanduren) vermoord heeft. Was het Adil (Nawfel Bardad-Daidi), zoals de politie lijkt te denken? Of toch nog iemand anders? In de aflevering van vrijdagavond lijkt iemand in ieder geval een bekentenis afgelegd te hebben.

Met de moord op barvrouw Frederieke sloot ‘Thuis’ 2019 nogal turbulent af. De afgelopen week werd er dan ook naarstig naar een mogelijke dader gezocht. Al snel viel de verdenking op Adil, die zijn oog had laten vallen op de knappe vrouw. Maar dat ze zijn avances afwees, en zelfs zijn beste maat Lowie verkoos, zorgde voor frustraties. De politie rekende hem dan ook al snel in.

Maar in de aflevering van vrijdag dook een nieuwe verdachte op - die zelfs bekentenissen leek af te leggen. Thilly kwam na haar werk thuis in een leeg appartement, waar ze op haar grote vijand Jasper stuitte. Dankzij hem belandde ze eerder dit seizoen al in het ziekenhuis, nadat hij haar een mengsel van cocaïne en ketamine voorschotelde, en haar daarna (mogelijk) verkrachtte. “Het is allemaal jouw schuld”, riep Jasper uit. “Door jou ben ik opgepakt, door jou noemen ze me vuile verkrachter. Door jou gezever gelooft mijn eigen vrouw me niet meer en is er een onschuldige vrouw gestorven.” Klinkt als een serieuze schuldbekentenis. Dat Thilly en Frederieke die bewuste oudejaarsnacht hetzelfde verkleedpak aanhadden, lijkt erop te duiden dat Jasper (per ongeluk) de foute vrouw onder handen nam.

Of Thilly uit de klauwen van Jasper zal kunnen ontsnappen, wordt maandag pas duidelijk.

