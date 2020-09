Behind The Mask: zo moest ‘Monster' zijn identiteit geheim houden Redactie

19 september 2020

08u03 0

Wanneer de maskers afgaan in ‘The Masked Singer’ volgt ‘Behind The Mask’ op VTM GO het verhaal erachter. Hoe hebben de bekende gemaskerde gezichten de intense maanden beleefd? Het programma werpt een exclusieve blik achter de schermen en volgt het parcours dat de bekende gezichten hebben afgelegd. Met deze week in de hoofdrol: ‘Monster’, die vertelt hoe hij alles geheim heeft gehouden.