Bedgeheimen met escorte Esmée: "Eén nacht met mij kost 3.000 euro, exclusief diner"

04 mei 2020

22u50

In ‘Gert Late Night’ had James Cooke een openhartig gesprek met escorte Esmée. “Een nachtje met mij kost 3.000 euro. En nee, in die prijs zit het diner niet inbegrepen”, verklapte ze in de rubriek ‘Bedgeheimen’. “Het zotste dat ik heb meegemaakt? Ik had eens een date in een dokterspraktijk en dat was grappig, want die patiënten zaten daar echt in de wachtkamer. Hij deed teken dat ik moest zwijgen en daarna heeft hij verschillende toestellen op mij gebruikt. Om mij te verwennen eigenlijk.” Esmée was ook op date toen ze vernam dat de lockdown van start zou gaan. “We waren een reis aan het plannen naar Egypte. Die konden we natuurlijk meteen schrappen. Door de coronacrisis kan ik niet op date, dus ik verdien maar een derde van m’n gewoonlijke inkomen. Ik heb bijvoorbeeld een Only Fans-pagina aangemaakt waarmee ik nu geld verdien.”