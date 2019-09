Bedenkster van ‘Friends’ onthult welke verhaallijnen ze zelf niet grappig vond: “Sorry, maar die aflevering werkt niet” KD

17 september 2019

08u22

Bron: USA Today 0 TV Op 22 september is het exact 25 jaar geleden dat ‘Friends’ op het kleine scherm debuteerde. Marta Kauffman, het brein achter de reeks, heeft na al die jaren onthult op welke afleveringen van de iconische reeks ze het minst trots is. Aan ‘The One with the Jam’ denkt ze liever niet meer terug. Aan ‘The One with the Chicken Pox’ evenmin.

In de aflevering ‘The One with the Jam’ wordt Phoebe verliefd op een man (gespeeld door David Arquette, de ex-man van ‘Friends’-actrice Courteney Cox, nvdr.) die eerder al zijn oog lieten vallen op haar tweelingzus Ursula. “We hebben veel moeten herschrijven om dat te doen werken”, aldus Marta Kauffman. In ‘The One with the Chicken Pox’, krijgt Phoebe windpokken op het moment dat haar nieuwe vriend (gespeeld door Charlie Sheen, nvdr.) op bezoek komt. “Die aflevering werkt gewoon niet”, volgens Marta Kauffman. Op de andere 234 afleveringen is ze trots.