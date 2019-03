Bedenker van ‘Friends’ is vastbesloten: “Er zal nooit een reünie komen” SD

13 maart 2019

15u52

Bron: Rolling Stone 0 TV Marta Kauffman (62), een van de bedenkers van de serie ‘Friends’, heeft de hoop van heel wat trouwe kijkers de bodem in geslagen. In een interview met Rolling Stone liet ze duidelijk verstaan dat een reünie er niet inzit.

“Er zijn verschillende redenen”, vertelde ze. “Eén: de show gaat over een bepaalde periode in je leven waarin je vrienden je familie zijn. Die periode is voorbij. Wat we nu zouden doen, is die zes acteurs gewoon weer bij elkaar plaatsen, maar het hart van de show zou weg zijn. Twee: ik weet niet welk voordeel we eruit zouden halen. De show doet het goed, de mensen houden ervan. Een reünie kan alleen maar teleurstellen. Het zou ‘The One Where Everyone’s Disappointed’ zijn.”

Momenteel zijn alle tien seizoenen van de show te zien op Netflix. Daarmee boort de serie een hele nieuwe generatie kijkers aan, die de avonturen van de zes vrienden voor de eerste keer ontdekken. Maar waarom blijft de serie zo populair? “Het is echt een comfort food-show”, zegt Kauffman daarover. “Het zijn moeilijke tijden, en sommige mensen willen liever comfort food, dan dat ze naar een moeilijke, kleingeestige serie kijken. Dit is warm, gezellig en de personages houden van elkaar. Waarom zou je er niet van houden?”

Volgens Kauffman wisten zij en David Crane, haar medebedenker, al snel dat ze met ‘Friends’ iets speciaals bedacht hadden. “Er waren twee specifieke momenten. De eerste was onze allereerste repetitie waarbij ze alle zes voor de eerste keer op de set stonden en de scène in het café lazen. Ik kreeg koude rillingen en dacht: ‘Dit is speciaal.” Er was iets met deze zes, met dat script, dat erg bijzonder was. Tijdens het tweede moment liep ik rond in een jasje van ‘Friends’ en hield iemand me tegen op straat om te vragen wat er ging gebeuren met Ross en Rachel. Er verschenen veel artikels en we zagen hen op de covers van magazines in luchthavens, maar dit soort dingen deed me meer: erover horen in gesprekken, mijn rabbijn die me erover vroeg ...”