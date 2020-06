Bedenker ‘Friends’ geeft toe: “We hadden diverser moeten zijn” Redactie

08 juni 2020

11u04

Bron: AD 0 TV Een van de twee bedenkers van ‘Friends’ heeft spijt dat ze in haar carrière niet vaker heeft stilgestaan bij diversiteit. Marta Kauffman, die de hitserie samen met David Crane opzette, werd gisteren emotioneel toen ze dat bekende tijdens televisiefestival ATX.

“Ik wou dat ik toen wist wat ik nu weet", aldus Kauffman tijdens een virtuele paneldiscussie met een aantal showrunners. “Dan had ik hele andere keuzes gemaakt." De televisiemaker, die ook achter series als ‘Veronica's Closet’ en ‘Grace and Frankie’ zit, zei dat ze in de toekomst beter zal nadenken over het beeld dat ze schetst in haar series. “Ik heb niet genoeg gedaan en ben er nu erg mee bezig hoe ik dat beter kan doen."

Ross

‘Friends’ is vooral na het einde van de show veel bekritiseerd vanwege de casting. Niet alleen de zes hoofdpersonages, maar ook de gastrollen werden doorgaans gespeeld door witte acteurs. David Schwimmer, die in de serie Ross speelde, zei eerder dit jaar in The Guardian: “Ik was me destijds wel bewust van het gebrek aan diversiteit en heb jarenlang gelobbyd om Ross te laten daten met vrouwen met een andere huidskleur.”

Aan het panel waarin Kauffman zat, deed ook de bedenker van de HBO-show ‘A Black Lady Sketch Show’ mee. Zij zei volgens de New York Post in reactie op Kauffmans woorden: “Jullie waren onderdeel van een groter geheel. Het gaat niet om één racist die alles verpest, maar om een industrie die is opgezet door racisten die anderen dat gedrag hebben aangeleerd en het hebben verborgen. Niemand mocht weten dat het fout was, dat was het hele idee. Het moest lijken alsof zwarte mensen zich aanstelden. Alsof het een belediging was als wij knielden of vroegen om niet meer vermoord te worden. Nu weten mensen beter en kunnen ze het ook beter aanpakken. Dat is alles wat wij vragen.”