Bear Grylls gaat survivalen met wereldsterren: "Ik zou Justine Henin eens willen meenemen"

28 januari 2020

00u00 0 TV Hij stak de Atlantische Oceaan over in een opblaasboot, was lid van de Britse special forces en stond als de op één na jongste Brit ooit op de Mount Everest. Tegenwoordig trekt de Britse survivalexpert Bear Grylls (45) op National Geographic vooral de natuur in met wereldsterren. "Ik zou Justine Henin weleens willen meenemen."

Kate Winslet, Julia Roberts en zelfs Barack Obama. De grootste beroemdheden trokken al met hem door de wilde natuur. Morgen begint het vijfde seizoen van 'Running Wild with Bear Grylls' op National Geographic, en ook daarin is de lijst beroemdheden behoorlijk indrukwekkend. Onder anderen acteur Channing Tatum en actrices Brie Larsson en Cara Delevingne trekken hun stapschoenen aan voor een overlevingstocht. En toch had Grylls graag nog een zevenvoudige 'grand slam'-winnares uit ons land toegevoegd aan dat lijstje. "Ik zou Justine Henin weleens willen meenemen op overlevingstrip", vertelt de 45-jarige Brit. "Volgens mij is ze een geweldige avonturier. Ik weet bijvoorbeeld dat ze aan skydiven doet."

Bijnaam van zus

Je zal maar naast Bear Grylls aan de toog zitten. Voor elke straffe anekdote die je vertelt, heeft hij er tien spectaculairdere klaar. De Brit heeft er inmiddels een televisiecarrière van vijftien jaar opzitten, maar vóór hij daaraan begon, was de zoon van voormalig Brits parlementslid Sir Michael Grylls een echte recordbreker.

Bear- een bijnaam die zijn zus hem als baby gaf, zijn echte naam is Edward - stond op zijn 23ste als tweede jongste Brit ooit op de top van de Mount Everest. Hij had toen al drie jaar bij de Britse special forces gezeten, maar hij moest noodgedwongen stoppen na een val tijdens het skydiven in Afrika. Zijn parachute scheurde op 500 meter hoogte en Grylls brak drie ruggenwervels. Een klein mirakel dat hij dat overleefde, maar zijn militaire carrière moest hij opgeven.

Grylls voer als eerste rond het Verenigd Koninkrijk op een jetski en roeide samen met een aantal vrienden in een opblaasboot van Engeland naar de VS. Hij leidde expedities op Antarctica en verbrak tussendoor het indoorrecord vrije val met parachute. Het meeste daarvan deed hij om geld in te zamelen voor het goede doel of om vrienden te steunen die bij de afloop van hun avonturen minder geluk hadden dan hij.

Urine drinken

Met zijn spectaculaire acties haalde Grylls geregeld de nationale pers. De commerciële zender Channel 4 zag een format in zijn avonturen en bood hem op zijn 31ste een eerste contract als tv-gezicht aan. Met wat omwegen belandde Bear zo bij Discovery Channel, waar hij met 'Man vs. Wild' zijn wereldwijde doorbraak beleefde. Daarin ging hij in z'n eentje - maar wel met cameraploeg - survivalen op de meest desolate plaatsen ter wereld en viel hij vooral op door zijn 'noodgedwongen' dieetkeuzes. Om honger en dorst tegen te gaan at hij levende salamanders en kronkelende larven, slurpte hij rauwe tentakels van inktvissen en dronk hij liters van zijn eigen urine. Heel spectaculair allemaal, maar Grylls bleef ook niet onbesproken. Veel van zijn stunts kregen de kritiek fake te zijn. Zo zou hij tijdens zijn rauwe overlevingstochten weleens geslapen hebben in een hotel en ook toen hij ontsnapte aan een vuurspuwende vulkaan, zagen experten dat er vooral veel special effects werden gebruikt toen hij over zogenaamde 'lavastromen' sprong.

Intussen heeft Grylls het pure spektakel in zijn shows ingeruild voor bekendheden en heeft hij met National Geographic een nieuwe werkgever. In 'Running Wild with Bear Grylls' begeleidt hij celebrity's tijdens een uitje in de wilde natuur. Vooral 'Magic Mike'-acteur Channing Tatum heeft daarbij een grote indruk op hem gemaakt.

"Waarom ook niet eens David Goffin uitnodigen?", aldus Grylls. "Topsporters zijn altijd geschikte kandidaten. Veel meer dan bijvoorbeeld acteurs zijn ze het gewend om zware fysieke uitdagingen aan te gaan. Justine en David zijn beiden legendes van de sport, ze zouden het prima doen."

'Running Wild with Bear Grylls': morgen om 21 uur op National Geographic.

