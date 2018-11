BBC-topreeks 'London Spy' is het werk van een Vlaming TDS

12 november 2018

00u00 0 TV Q2 zendt vanavond de eerste aflevering uit van de nieuwe BBC-misdaadreeks 'London Spy', geschreven door thrillerauteur Tom Rob Smith. De regie is van Jakob Verbruggen, de Vlaming die al verschillende afleveringen van successeries als 'House of Cards', 'The Fall' en 'Black Mirror' voor zijn rekening nam.

Verbruggen regisseert alle vijf afleveringen van 'London Spy', een beklemmende serie over overgave, spionage en halve waarheden. Wat doet het met je als je leven één grote leugen wordt, of dat altijd al was?Het verhaal draait om Danny en Alex. Danny is een extroverte, hedonistische romanticus die aangetrokken wordt door de gevaarlijke wereld van de Britse spionage. Hij valt voor de antisociale maar raadselachtige Alex, hoewel ze beiden uit tegengestelde werelden komen. Al snel komen ze erachter dat ze perfect zijn voor elkaar. Maar als Alex plotseling verdwijnt, is Danny niet in staat om de complexe en gecodeerde wereld van Alex te betreden. Jong, onschuldig en verloren moet hij besluiten of hij het in zich heeft om de waarheid te ontrafelen.

'London Spy', vanavond om 23.45 uur op Q2.