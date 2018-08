BBC-serie 'Sherlock' krijgt eigen escape game "Londen heeft Sherlock nodig, maar jammer genoeg heeft het alleen jou" MVO

01 augustus 2018

12u35 2 TV De BBC-hitserie 'Sherlock', met Benedict Cumberbatch en Martin Freeman in de hoofdrollen als respectievelijk Sherlock Holmes en Dr. John Watson, krijgt een eigen escape game in hartje Londen.

'The Game is Now' is te boeken voor groepen tussen 4 en 6 personen, en wordt georganiseerd vanaf oktober dit jaar tot en met januari volgend jaar. Het plot van het spel werd geschreven door de bedenkers van de show, en zal dus nauw aansluiten bij de thematiek van de serie.

Er zullen tijdens de tocht door verschillende escape-rooms ook nieuwe beelden te zien zijn van de acteurs uit 'Sherlock'. Ook toeristen die slechts een basisbegrip van het Engels hebben zijn welkom. Wie interesse heeft kan online tickets boeken via www.thegameisnow.com. Er is alleen één nadeel: waar de zoektocht precies zal plaatsvinden is nog niet bekend. Een geheimzinnig bericht op de dag van het spel zal deelnemers op de hoogte brengen van de startlocatie - waarvan de spelmakers wél beloven dat ze goed bereikbaar zal zijn via het openbaar vervoer.