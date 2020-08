BBC overspoeld met klachten na lesbische kus op kinderzender TDS

03 augustus 2020

10u58

Bron: BBC 0 TV De Britse BBC wordt overspoeld door klachten van kijkers. Op de kinderzender CBBC was te zien hoe twee tienermeisjes elkaar zoenen, maar die beelden zijn bij heel wat ouders klaarblijkelijk in het verkeerde keelgat geschoten. Omdat er intussen al meer dan 100 kijkers hun bezwaren hebben ingediend, reageert de BBC nu op de ontstane ophef.

Op de beelden, een fragment uit de Canadese kinderserie ‘The Next Step’, was te zien hoe twee verliefde tienermeisjes zich realiseren dat er meer in de lucht hing dan vriendschap. In de bewuste aflevering van de reeks dansen de beide personages een duet, waarna ze vervolgens hun eerste kus beleven.

Hoewel veel kijkers het prijzen dat de BBC homoseksualiteit ook aan bod laat komen op hun kinderzender, deelt lang niet iedereen die mening. Via de website van de BBC laat de zender namelijk weten dat er inmiddels een heleboel klachten - meer dan 100 op moment van schrijven - werden ingediend tegen het vertonen van de bewuste scene uit de reeks. Al laat de Britse openbare omroep weten dat ze de beelden en hun keuze verdedigen.

Verklaring

“We hebben klachten ontvangen over een verhaallijn met een kus tussen mensen van hetzelfde geslacht”, aldus een verklaring. “De beslissing om dit moment uit te zenden - als onderdeel van een langere verhaallijn die de ontwikkeling van een romantische relatie tussen de personages Jude en Cleo volgt - werd zeer zorgvuldig en met veel aandacht genomen en kwam tot stand nadat CBBC en Boatrocker (het productiebedrijf dat de show maakt) erkenden dat de serie meer kan en moet doen om het leven van LGBTQ + jongeren te weerspiegelen. Dit is een belangrijk onderdeel van onze missie om ervoor te zorgen dat elk kind zich thuis voelt, dat ze veilig zijn en dat ze kunnen zijn wie ze willen zijn.”

In de verklaring staat verder dat de BBC van mening is dat de verhaallijn “met aandacht rond de gevoeligheid” werd behandeld en dat deze niet “ongepast was voor de leeftijd van het publiek.” “CBBC portretteert ook regelmatig heteroseksuele jongeren die daten, verliefd worden en kussen. Het is een belangrijke manier om kinderen te laten zien hoe respectvolle, vriendelijke en liefdevolle relaties eruit zien”, klinkt het. “Bij BBC zijn we er dan ook trots op dat we alle aspecten van het leven van kinderen weerspiegelen. Homoseksuele relaties waren al te zien in andere CBBC-shows zoals ‘Jamie Johnson’, ‘4 O Clock Club’, ‘Dixie’ en ‘Marrying Mum and Dad’, en de eerste kus tussen mensen van hetzelfde geslacht op CBBC was vele jaren geleden in ‘Byker Grove’ te zien.”

