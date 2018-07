BBC naar rechter om gelekte beelden 'Doctor Who' MVO

03 juli 2018

06u41 0 TV De Britse omroep BBC heeft bij een rechtbank in Californië een dagvaarding aangevraagd voor het online forum Tapatalk.

Op het platform werden vorige week beelden gedeeld van het nog niet uitgezonden elfde seizoen van de serie 'Doctor Who'. De BBC wil er middels de gerechtelijke stappen achterkomen waar het lek in de organisatie zit, zo meldt The Hollywood Reporter.

Het komende seizoen, dat pas in het najaar wordt uitgezonden, is een bijzondere voor de sciencefictionserie. De makers kondigden vorig jaar aan dat voor het eerst in de 54-jarige geschiedenis van de show, Doctor Who wordt gespeeld door een vrouw, actrice Jodie Whittaker. Ze is daarmee de dertiende vertolker van de tijdreiziger.