BBC maakt dramaserie over laatste maanden van Marilyn Monroe Redactie

04 april 2019

08u27

Bron: AD.nl 0 TV De BBC komt met een televisieserie over de laatste zes maanden van het leven van Marilyn Monroe. Schrijver van de dramaserie is Dan Sefton, bekend van het medische drama ‘Trust Me’ van BBC One.

De serie over Marilyn Monroe gaat onder meer over de relatie van de Amerikaanse actrice met de studiobazen van Hollywood en de Amerikaanse president John F. Kennedy, meldt de Britse publieke omroep. Sefton zegt erg blij te zijn ‘om dit ongelooflijke waargebeurde verhaal naar het scherm te brengen’. Sefton: “Marilyns wens om serieus genomen te worden als actrice en haar strijd met machtige mannen van de studio's is vandaag de dag helaas nog net zo relevant als die toen was.”

Monroe schitterde in films als ‘Gentlemen Prefer Blondes’, ‘The Seven Year Itch’ en ‘Some Like It Hot’. Ze overleed in augustus 1962 op 36-jarige leeftijd. Ze ha - vermoedelijk met opzet - een overdosis medicatie genomen. De serie, met als werktitel ‘The Last Days of Marilyn Monroe’, is gebaseerd op delen van het boek ‘The Final Years of Marilyn Monroe’, dat schrijver Keith Badman in 2010 uitbracht.

Het is nog niet bekend wie de rol van Marilyn Monroe gaat spelen.