BBC krijgt tientallen haatreacties na tv-show met mannelijk danspaar Tom Tates

21 november 2019

20u31

Bron: BBC 1 TV De BBC heeft bijna 200 brieven gekregen van kijkers die zich blauw ergerden aan het optreden van twee dansende mannen in het populaire tv-programma ‘Strictly Come Dancing’ (een variant van ‘Dancing with the Stars’; nvdr). In de meeste gevallen vonden ze de intieme dans van Johannes Radebe en Graziano Di Prima “te aanstootgevend”. Het was de eerste keer in de geschiedenis van de populaire show dat twee heren met elkaar dansten.

REPRESENTATION always matters!🏳️‍🌈

unforgettable moment,

loved to dance with you @johannesradebe @bbcstrictly pic.twitter.com/RJQnrjhLbl Graziano Di Prima(@ GrazianoDiPrima) link

De Zuid-Afrikaanse danser-choreograaf Radebe (32) en zijn Italiaanse vakgenoot Di Prima (25) vertoonden hun kunstjes op 3 november. Op sociale media regende het toen positieve reacties. Slechts een enkeling liet weten dat hij zich stoorde aan de dansroutine die de heren met blote voeten en een brede grijns uitvoerden.

De BBC maakt nu echter bekend dat er toch 189 “homofobe” klachten binnengelopen zijn. De omroep schrok zodanig van dat aantal dat ze zich genoodzaakt voelde om een officieel statement te verkondigen.

“Het is onze beslissing geweest om een dans te tonen van twee mensen van hetzelfde geslacht”, klinkt het. “’Strictly Come Dancing’ is een show waarin dat kan en daar zijn we zeer trots op.”

Radebe liet zich niet uit het lood slaan door alle negativiteit. “Ik genoot om te kunnen dansen met een goede vriend die ik respecteer en als mens heel hoog heb zitten. Tijdens onze dans was er een overvloed aan bromance en waren er geen mannelijke of vrouwelijke rollen. We waren gelijkwaardig en het eindresultaat was mooi, stijlvol en elegant. Het voelde fijn om te laten zien wie ik ben.”

Intussen is er een nieuwe tsunami aan positieve reacties losgebarsten. Sommigen hopen zelfs dat de mannen in een volgende uitzending nog een paar stappen verder gaan. “Een zoen of meer zou fantastisch zijn”, klinkt het.

Same-Sex Dance On #BBC’s ‘#StrictlyComeDancing’ Sparks 189 Complaints For Being “Offensive” https://t.co/7L1UXIi5f2 pic.twitter.com/bEK6FFU9Wm ω๏๏∂y(@ Current_Knewz) link