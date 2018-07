Batwoman: eerste lesbische superheld krijgt eigen tv-reeks kv

Bron: BBC, The Hollywood Reporter 1 TV In de VS wordt momenteel gewerkt aan een televisiereeks over ‘Batwoman’. Het is de eerste keer dat een openlijk homoseksueel personage de hoofdrol zal spelen in een superheldenreeks.

De reeks wordt ontwikkeld voor de Amerikaanse zender the CW, die al verschillende series rond DC Comics-personages heeft.

Batwoman, “echte” naam Katherine Kane, verscheen voor het eerst in de stripreeks Batman in 1956 als vriendin van Batman. Op die manier wilden de auteurs de geruchten over diens homoseksualiteit te ontkrachten.





In 2006 werd het personage opnieuw geïntroduceerd als de lesbische Kate Kane. Sindsdien is ze het voornaamste openlijk homoseksuele personage uit de DC Comics-reeks.



De synopsis van Batwoman omschrijft Kate Kane als een “openlijk lesbische en erg ervaren straatvechter die de heropleving van de criminaliteit in de stad in de kiem wil smoren”. De nieuwe Batwoman is “gewapend met een passie voor sociale gerechtigheid en heeft het hart op de tong”, maar ze moet “eerst haar eigen demonen overwinnen” vooraleer ze met haar heldendaden Gotham City kan dienen, luidt het verder.

Het personage zal haar nieuwe schermdebuut maken in december in de superheldenreeks Arrow, vooraleer ze haar weg naar een eigen reeks maakt.