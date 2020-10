Bassist Triggerfinger getuigt over verslaving: “Twee flessen wijn en twee flessen whisky per dag” MVO

01 oktober 2020

09u30 10 TV De ‘Te Gek?!’-campagne ‘Roes(t)’ staat dit jaar in teken van alcohol-, drugs- en gokverslaving. De twee boegbeelden Tijs Vanneste (41) (a.k.a. Jef Van Echelpoel) en Paul Van Bruystegem (61) (bassist Triggerfinger) schreven samen een persoonlijk nummer ‘gevaar’ om mensen bewust te maken van de problematiek.

Beide mannen zijn nauw verbonden met het thema. Tijs maakte deze zomer het één-programma ‘De Kemping’ en Paul zat in 2007 zelf in een rehab om af te kicken. Een pakkende getuigenis zagen we in de talkshow ‘Vandaag’. “Het is een hele lijst”, bekent Paul Van Bruystegem. “Alcohol, cocaïne, Xanax, een beetje vanalles. Twee flessen witte wijn en twee flessen whisky per dag, dronk ik. Vreemd genoeg ben ik lang blijven functioneren in die bedenkelijke toestand. Een jaar of 20 geleden is het echter heel snel bergaf gegaan, toen ben ik alle controle verloren. Dan heb ik me echt moeten laten opnemen, en dat wou ik toen ook zelf.”

